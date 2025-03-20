MASAK raporuna yansıyan çarpıcı detaylar: İmamoğlu İnşaat 3 yılda 117 taşınmaz almış

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Türkiye'nin gündemine damga vuran İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam MASAK raporları gereğince, İmamoğlu İnşaat'a Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koydu.

Gözden Kaçmasın İBB soruşturmasında yeni gelişme: Para görüntüleri ortaya çıktı Haberi görüntüle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu İnşaat'a el konulma kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur.

3 YILDA 117 TAŞINMAZ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında dün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirketle ilgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı. Rapora yansıyan tespitlerde yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz aldığı belirtildi. 3 yılda edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.

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"ADETA TURP BAHÇESİ...'



Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile turp tartışması yaşayan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulan İmamoğlu İnşaat'la ilgili paylaşımda bulundu. AK Partili Varank, MASAK raporunu alıntılayıp, 'Adeta turp bahçesi...' notunu düştü.