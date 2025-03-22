MASAK raporu: Üç belediyeden 10 milyonluk danışmanlık

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- EKREM İMAMOĞLU: Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Ekrem İmamoğlu’nun adına çeşitli yollarla edinilmiş çok sayıda taşınmaz kaydı bulunduğu belirtilerek, “Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü ve Çanakkale-Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği, babası Hasan İmamoğlu’ndan ise Balıkesir’de bulunan 5 adet taşınmazın bağış yoluyla İmamoğlu’nun adına geçtiği” yer aldı.

FETÖ’DEN YARGILANDI

- ERKAN KARAASLAN: Raporda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun danışmanı olan ve “FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak”tan yargılanan Erkan Karaarslan’ın sahibi olduğu şirketlere Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı belirtildi. İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Erkan Karaarslan ile arasında 1 milyon 754 bin TL’lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide adının geçtiği ifade edildi. İmamoğlu’nun, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda adı geçen 3 kişiyle gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu belirtildi.

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- MURAT ONGUN: Raporda, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un Beylikdüzü’nde bir evinin olduğu belirtildi. Murat Ongun’un 2023’e kadar banka hesap hacminin en fazla 300 bin TL civarında olduğu ancak 2023’te bu rakamın 2 milyon 366 bin TL’ye, 2024’te ise 3 milyon 45 bin TL’ye kadar yükseldiği kaydedildi. Ongun’un para transfer ilişkisinde bulunduğu şahıslar hakkında herhangi bir kayda ulaşılamadığı ifade edildi.

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ESKİ HDP’LİYE TRANSFER

- EBRU ÖZDEMİR: Raporda, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in, Medworks International Danışmanlık Şirketi sahibi olduğu, bu şirketin yüzde yüz hisselerini 2 Ağustos 2024’te, 5 Mart’ta Berlin’e firar eden eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış’a devrettiği tespit edildi. Azad Barış’ın bu devre ilişkin 2019-2024 yılları arasında Ebru Özdemir’e parça parça işlemlerle toplam 1 milyon 545 bin TL gönderdiği belirlendi. Özdemir’in şirketinin en çok para transferini Azad Barış ile yaptığı ve aralarında yaklaşık 6.5 milyon olarak transfer işlemi gerçekleştiği belirtildi. Raporda, Ebru Özdemir’in bir diğer şirketi olan Des Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık Şirketi de incelendi. Bu şirketin HDP genel merkezi adına düzenlenmiş 4 milyon 254 bin TL 6 e-fatura kaydının bulunduğu belirtildi.

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BANKA HESABININ HACMİ

- MAHİR POLAT: Raporda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Beyoğlu’nda bir evinin olduğu belirtildi. 2022 yılına kadar bankacılık işlemleri kapsamında hesabına giren en yüksek miktar para 500 bin TL’ye yakın iken 2022 itibarıyla bu miktarın 4 milyon 357 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade edildi. Polat’ın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında dava açılmış 2 ayrı kişiyle arasında para transferi gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan Ongun’un da aralarında olduğu 7 şüphelinin bankalardaki kasalarına el koyuldu.