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'MASAK raporu dezenformasyon içeriyor' iddiasına yalanlama

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#DMM#MASAK#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
MASAK raporu dezenformasyon içeriyor iddiasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 20:12

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'MASAK raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "MASAK raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili MASAK'ın raporlarını banka ve vergi kayıtları başta olmak üzere objektif ve nicel finansal veriler üzerinden hazırladığı kaydedildi.

Belirli tutarı (30 Kasım 2024 itibarıyla 30 bin TL) aşan tahsilatların, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediye şirketlerinin bu kapsamda tahsilatlarını ilgili mevzuat çerçevesinde, finansal sistem üzerinden yapması gerekmektedir. Finansal sistem üzerinden yapılmamış tahsilatların, MASAK tarafından eksik tahsilat olarak görülmesi ve 'aradaki farkın kaynağının bilinmediği' şeklinde raporlanması doğal bir gerekliliktir. Kamu kurum ve yetkililerinin saygınlığını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

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#DMM#MASAK#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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