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MASAK: Raporlar, doğrudan savcılığa iletilmektedir

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#MASAK#Rapor#Savcılık
MASAK: Raporlar, doğrudan savcılığa iletilmektedir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 20:30

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan raporların, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan savcılığa iletildiğini açıkladı.

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MASAK'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunu yanıltmaya ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik sistematik şekilde sürdürülen mesnetsiz ithamlarla ilgili olarak kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. MASAK'ın savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırladığı raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan tümüyle teknik bir süreç içinde, Başkanlığın yönetim kademelerinin gözetim ve denetimi altında tamamlanmakta ve doğrudan talepte bulunan savcılığa iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahli bulunmamaktadır. Mevzuatına göre yetkilendirilmiş uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olması, hukuken ve yetkinlik açısından, hazırlanan raporların niteliğini zayıflatmamaktadır. MASAK'ın tüm raporları diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı finansal verilere dayanmaktadır. MASAK raporlarındaki verilerin herhangi bir suç teşkil edip etmediği her zaman yargı mercilerinin takdirindedir. Mali suçlarla mücadele ülkemiz ve milletimiz için çok önemli olup MASAK çalışmalarını kanunların verdiği yetki çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir" denildi.

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#MASAK#Rapor#Savcılık

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