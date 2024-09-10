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Masaj salonunda korkunç olay: Genç kadının cansız bedeni bulundu

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#Cinayet#Konya#Masaj Salonu
Masaj salonunda korkunç olay: Genç kadının cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 15:36

Konya'da 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan isimli genç kadının bir masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu.

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Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaj salonunda hareketsiz bir kadının bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, tahkikat sürüyor.

Masaj salonunda korkunç olay: Genç kadının cansız bedeni bulundu

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#Cinayet#Konya#Masaj Salonu

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