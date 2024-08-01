Masaj salonunda Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±na kezzapla saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± DuruÅŸmada pes dedirten sÃ¶zler

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Olay, 26 AralÄ±k 2023'te saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°smetpaÅŸa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi. Ramazan Akarsu, iddiaya gÃ¶re, aralarÄ±nda husumet bulunan masaj salonunda Ã§alÄ±ÅŸan Buket ArÄ±yel'in yÃ¼zÃ¼ne kezzap atÄ±p, kaÃ§tÄ±. ArÄ±yel'in Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan Ã§evredekiler durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. YaralÄ± Buket ArÄ±yel, gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ã‡anakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ÅŸÃ¼pheli Ramazan Akarsu'yu, Ezine ilÃ§esinde yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Ramazan Akarsu, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklandÄ±. Bu arada Ramazan Akarsu'nun 3 AralÄ±k 2023'te sosyal medya hesabÄ±ndan 'SevdiÄŸinin yÃ¼zÃ¼ne kezzap attÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla video da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â

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Ramazan Akarsu hakkÄ±nda Buket ArÄ±yel karÅŸÄ± 'Canavarca hisle kasten silahla yaralama' suÃ§undan ve olay gÃ¼nÃ¼ taraflarÄ± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan TuÄŸÃ§e Yavuz'a karÅŸÄ± ise 'basit yaralama' suÃ§undan 2'nci Asliye Ceza HakimliÄŸi'nde dava aÃ§Ä±ldÄ±. DavanÄ±n bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len 2'nci duruÅŸmasÄ±nda tutuklu sanÄ±k Ramazan Akarsu, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) sistemiyle katÄ±ldÄ±. TuÄŸÃ§e Yavuz da duruÅŸma salonunda hazÄ±r bulundu.Â

Ramazan Akarsu mahkemedeki savunmasÄ±nda, "Maddi, manevi bÃ¼tÃ¼n zararlarÄ± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rÄ±m. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. TaraflarÄ±n dinlenilmesinin ardÄ±ndan Akarsu'nun tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi iÃ§in duruÅŸma 19 EylÃ¼l'e ertelendi.