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Masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 3 gözaltı

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#Masaj Salonu#Fuhuş#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 16:15

Polis ekiplerinin masaj salonlarında 'masaj adı altında fuhuş' yaptırıldığı ihbarı üzerine başlattıkları operasyon sonucunda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan aramalarda, yüklü miktarda para ele geçirilirken 3 lüks araca da el konuldu.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında 'masaj adı altında fuhuş' yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

 

Bu kapsamda, 2000 Evler Mahallesi'ndeki masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve 'fuhşa teşvik' edildiği belirlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARAYA VE 3 LÜKS ARACA EL KONULDU 

Aralarında işletme sahibi olan 2 kişi ve 1 sorumlu müdürün de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan aramalarda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi.

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Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 lüks araca da el konuldu. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

 

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#Masaj Salonu#Fuhuş#Operasyon

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