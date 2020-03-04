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DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

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Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
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İzmit'te fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan 3 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair gelen şikayetler üzerine operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan S.E., Ç.V., ve N.D. adlı 3 şahıs ile fuhşa sürüklenen 5 kadın gözaltına alındı.

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Fuhşa sürüklenen kadınlar, ifadeleri sonrasında serbest kaldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

 

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