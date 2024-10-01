Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı

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Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' çalışması kapsamında bir masaj ve güzellik merkezinde fuhuş yapıldığını belirledi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; sosyal medyada reklam yapıp, fuhuş vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı da belirlenen masaj ve güzellik salonuna baskın yapıldı.

Operasyonda Ş.D., A.D., S.M., A.C.Y., S.T., B.A. ve A.V., gözaltına alınırken, yapılan aramada cinsel içerikli ürünler, dijital materyaller ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5'i kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)