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Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Polis
Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 13:23

Tekirdağ'da bir masaj ve güzellik merkezine yapılan fuhuş baskınında 7 şüpheli, gözaltına alındı.

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Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' çalışması kapsamında bir masaj ve güzellik merkezinde fuhuş yapıldığını belirledi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; sosyal medyada reklam yapıp, fuhuş vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı da belirlenen masaj ve güzellik salonuna baskın yapıldı.

Operasyonda Ş.D., A.D., S.M., A.C.Y., S.T., B.A. ve A.V., gözaltına alınırken, yapılan aramada cinsel içerikli ürünler, dijital materyaller ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5'i kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Polis

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