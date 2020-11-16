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Haber Giriş: 16.11.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Masaj salonuna baskın: Çok sayıda gözaltı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında bulunan masaj salonları ve spa merkezlerine operasyon düzenledi.

Asayiş ve Ahlak polisi ekiplerince belirlenen masaj salonu iş yerlerinin uyuşturucu kullanmak, fuhuş yapmak ve kaçak olarak kalmak maksadı ile tercih edildiği, yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı, çalışan şahısların ikamet ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edilerek 7 ayrı iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan denetimlerde 19 yabancı uyruklu, 3 Türk vatandaşı olmak üzere 22 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Şüpheliler, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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