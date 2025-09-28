Masaj salonu kurma hayali vahşetle bitti! Sevgilisiyle tatile giden ortağını vurdu, mimarı öldürdü... Mahkeme 'haksız tahrik' indirimi uygulamadı

Haberin Devamı

Beyşehir'de av tüfeği fabrikasında çalışan, aynı zamanda emlakçılık yapan Mevlüt Tosun, bir süre önce kendisini masör olarak tanıtan İrem Ö. ile tanıştı. İkili kısa bir süre sonra sevgili oldu. Mevlüt Tosun, iddiaya göre sevgilisine masaj salonu açmak için bankalardan 900 bin TL kredi çekti. Bekar olan Mevlüt Tosun, bu sırada masaj salonuna ortak olmak isteyen İrem Ö.'nün arkadaşı Hasan Aktepe ve salonun tasarımını yapmak için anlaştığı mimar Necati Şadi Kılıç ile tanıştı. Mevlüt Tosun, iddiaya göre İrem Ö. ile mimar Kılıç’a salon için para verdi. Ancak geçen sürede belediyeden izin çıkmayınca herhangi bir gelişme olmadı. İrem Ö. ile Hasan Aktepe, kısa süre önce Antalya’ya tatile gitti.

2 GÜN EVDE BEKLEMİŞ

Bunu öğrenen ve dolandırıldığını düşünen Tosun, İrem Ö. ile zaman zaman birlikte kaldıkları Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi’ndeki stüdyo tipi eve gidip beklemeye başladı. Mevlüt Tosun, 14 Mayıs 2024 günü tatilden eve dönen Hasan Aktepe’yi yanındaki ruhsatsız av tüfeğiyle bacağından yaraladı. Tüfek ikinci kez ateş almayınca yanında bulunan bıçakla Aktepe’yi boynundan bıçakladı. O sırada tüfeğin sesini duyan İrem Ö. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aktepe, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

2,5 SAAT SONRA MİMARI ÖLDÜRDÜ

Polisin her yerde aradığı Mevlüt Tosun, bu olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra da aynı bölgede Yazır Mahallesi Topak Sokak’taki mimar Necati Şadi Kılıç’ın ofisine gitti. Burada buluştuğu Kılıç'a da aynı tüfekle 3 el ateş edip göğsünden yaralayan Mevlüt Tosun kaçtı. Çağırılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın mimar Kılıç, kurtarılamadı. Otomobille kaçan Mevlüt Tosun, kısa bir sonra Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tosun, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Vakti geldiğinde bütün çiçekler açacak. Sırası gelen gider, kimse dolandırıcılık yapmayacak” dedi. Tosun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MÜEBBET VE 16 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mevlüt Tosun, ifadesinde dolandırıldığını düşündüğünü ve boğuşma sırasında silahın ateş aldığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Tosun’u, mimar Kılıç’a yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Hasan Aktepe'ye yönelik eylemi nedeniyle ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

‘OLAY HUKUK YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLİRDİ’

Mahkeme heyeti verilen kararın, gerekçesini de açıkladı. Dolandırıcılık olayının hukuki yöntemlere başvurularak çözülebileceği belirtilen gerekçeli kararda, “Sanık savunmalarında dolandırıldığını, parasını alamayınca eylemleri gerçekleştirdiğini belirttiği, olayda maktulün sözleşme gereğince üzerine düşen görevi büyük oranda yaptığı ancak masaj salonuna ruhsat konusunda belediyeden engel çıktığı için tam olarak gerçekleştirilemediği, işlemleri yerine getirdiği, ruhsat alınamamasının müdahil ve maktulden kaynaklanmadığı, sanık tutulan yerle ilgili olarak çeşitli masraflar yaptığı, kredi çektiği, borçlandığı, kendi beyanına göre zararının 900 bin TL civarında olduğu, yarısının karşılanmasını istediği, sanık ile maktul, müdahil ve tanık arasındaki problemin hukuki mahiyet arz ettiği, hatta avukat tutulmasına dahi teşebbüs edildiği, dolayısıyla sanığın müdahili öldürmeye teşebbüs etmesinde ve maktulü öldürmesinde haksız tahrikten söz edilemez” denildi. (DHA)

