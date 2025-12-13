×
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 15 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 01:38

Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş için yer temin edilerek çalışan kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin “birden fazla kişiyle birlikte yağma” suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve ayrıca “silahla yağma” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından arandığı tespit edildi.

Salonlarda çalışan 23 mağdur kadının ifadeleri alındı.

Aramalarda dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ve “randevu defteri” olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu.

Bazı salonlarda gizli bölmeler bulunduğu ve denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu da belirlendi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

