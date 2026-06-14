Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda kadın gözaltına alındı

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırıldığı belirlenen masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 9 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu, 3 iş yerinde mesul müdürün bulunmadığı, 1 iş yerinde ise hijyen belgesinin eksik olduğu belirlendi.

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Kaçak olarak çalıştırıldığı belirlenen Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taylandlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

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