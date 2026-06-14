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Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda kadın gözaltına alındı

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#Masaj Salonu#Fuhuş#Fuhuş Operasyonu
Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda kadın gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 15:31

Hatay’ın İskenderun ilçesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen 9 masaj salonu ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. İşletmeler mühürlenirken, kadınlar ise sınır dışı edildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırıldığı belirlenen masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 9 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı.

Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda kadın gözaltına alındı

Operasyonda, 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu, 3 iş yerinde mesul müdürün bulunmadığı, 1 iş yerinde ise hijyen belgesinin eksik olduğu belirlendi.

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Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda kadın gözaltına alındı

Kaçak olarak çalıştırıldığı belirlenen Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taylandlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. 

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Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda kadın gözaltına alındı
Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda kadın gözaltına alındı

Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda kadın gözaltına alındı

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#Masaj Salonu#Fuhuş#Fuhuş Operasyonu

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