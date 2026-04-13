Masaj salonlarına fuhuş baskını: 9 kadın kurtarıldı

#Masaj Salonları#Adana#Fuhuş
Masaj salonlarına fuhuş baskını: 9 kadın kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 12:43

Adana'da kadınları masaj salonlarında çalıştırıp fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda 9 kadın ise kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren 2 masaj salonu ve spa merkezinde fuhuş yaptırıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 12 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Masaj salonlarına fuhuş baskını: 9 kadın kurtarıldı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 51 adet uyuşturucu hap, 120 bin TL değerinde altın, 42 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan fuhşa zorlanan 9 kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile olmak 3'ü serbest bırakıldı. 

Masaj salonlarına fuhuş baskını: 9 kadın kurtarıldı

#Masaj Salonları#Adana#Fuhuş

