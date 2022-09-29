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Masadan önce kritik ziyaret

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#Kılıçdaroğlu#Karamollaoğlu#Akşener
Masadan önce kritik ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 07:00

2 Ekim’de 6’lı masa buluşmasına ev sahipliği yapacak olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. 2.5 saatlik görüşmenin ardından iki lider de kapsamlı bir görüşme yaptıklarını vurguladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu ile çok geniş ve güzel bir sohbette bulunduk. İnşallah bu hafta sonunda kendisinin ev sahipliğinde oturarak konuları karara bağlayacağız” dedi.

2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 6’lı masa toplantısı öncesi davet niteliğinde gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık 2.5 saat sürdü. Görüşme çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Karamollaoğlu, “Kılıçdaroğlu ile çok geniş ve güzel bir sohbette bulunduk. Birçok konu gündemimize geldi. İnşallah bu hafta sonunda kendisinin ev sahipliğinde oturarak bu konuları karara bağlayacağız. O zaman birtakım açıklamalar yapılacak. Şimdilik bu kadarla yetiniyorum ben” diye konuştu.

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'DÜŞÜNCELERİMİZİ PAYLAŞTIK’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, “Genel Başkan’a gündeme dair bilgiler verdim. Düşünceleri karşılıklı paylaştık. Yorumlarımız oldu, son derece keyifli ve verimli bir görüşme oldu. Genel Başkan’a ev sahipliği için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BUGÜN DE AKŞENER’İ ZİYARET EDECEK

Kılıçdaroğlu pazar günkü 6’lı masa buluşması öncesinde bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

 

 

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#Kılıçdaroğlu#Karamollaoğlu#Akşener

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