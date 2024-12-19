Masadaki dönüş formülleri

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Türkiye’de kayıtlı geçici koruma altında bulunan 2 milyon 936 bin Suriyelinin yarısının geri dönmesi bekleniyor.

GÜNLÜK 1100 KİŞİ DÖNÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önümüzdeki dönemde Suriye’de atılacak adımlara yönelik sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyor. Yerlikaya, sivil toplum örgütlerinden özellikle gönüllü olarak dönmek isteyen Suriyelilerin sürecini kolaylaştırmak için sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarından fikir alıyor. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamalarda, günlük ortalama 1100 ila 1150 Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığını da ifade etmişti.

GİDİP GELMELERİNE İZİN

Suriye’deki siyasi süreç Türkiye tarafından hassasla takip edilirken, gözler önümüzdeki dönemde izlenecek politikalara çevrildi. Suriyelilerin geri gönderilme sürecinin hassasiyetle yürütülmesi planlanıyor. Suriyelilerin dönüşleri üzerinde bazı formüller üzerinde çalışılırken, bu dönemde Suriyelilerin ülkelerine gitmelerine bir kaç kez izin verilmesi gerektiği değerlendiriliyor. Kaynaklar, “İnsanlar Suriye’ye bir kaç kez gidip orada ne olduğunu, evlerinin ne halde olduğunu ve hayatlarını nasıl sürdürebilecekleri konusunu görmeleri gerekiyor. Bu yüzden bu insanların gidip gelmelerine biraz izin vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

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STATÜLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye’de yatırım yapan, iş dünyasında olan veya burada okuyan Suriyelilerin kalması yapılan değerlendirmeler arasında. Kalanların ise statüsü “geçici koruma altında bulunanlar”dan “oturma iznine” çevrilecek. Böylelikle, sosyal yardımlardan ya da sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar. Suriyelilerin oturma izni alabilmesi için normalde yabancılara yönelik yürütülen prosedürler uygulanacak.

ANNEANNEM BEKLİYOR...

-ESAD rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. 10 yıl önce Türkiye’de doğan Hüseyin Aziz, memleketini ilk kez göreceğini söyledi. Kardeşine sarılıp öpen Hüseyin Aziz, “Anneannem beni Suriye’de bekliyor. Arkadaşlarımdan ayrıldığım için çok üzüldüm. Ağlamak üzereydim ama ağlamadım” dedi. 13 senedir Kocaeli’de yaşadığını söyleyen Suriyeli Fatma Akka (25), vatanına dönme mutluluğunu yaşadığını belirtti. Akka, “Vatan güzel bir şey. Burada kaldığımız süre içerisinde iyi misafir edildik. Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Babaannem ve anneannemi göreceğim için mutluyum” dedi. (Ferhat DERVİŞOĞLU/DHA)