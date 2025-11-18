Masadaki 13 şüpheli

Haberin Devamı

Almanya’dan tatil için 9 Kasım’da İstanbul’a gelip Fatih’teki Harbour Suites Old City adlı otelde konaklayan 4 kişilik Böcek Ailesi 12 Kasım’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti. Hastanede serum tedavisi uygulanarak taburcu edilen aile 15.40’ta otele giriş yaptı ve bir daha otelden çıkmadı. 13 Kasım’da yüksek ateş ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Böcek çiftinin çocukları Kadir ve Masal ile anne Çiğdem Böcek (27) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek (32) de dün akşam saat 18.55’de, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öldü.

Böcek Ailesi'nde anne ve çocuklarının ardından dün de baba hastanede yaşamını yitirdi.

Aynı otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 turist ve sonradan rahatsızlanan refakatçi de halen gözlem altında tutuluyor.

Anne Çiğdem Böcek, hayatını kaybetmeden önce, tedavisi devam ederken yapılan görüşmede İstanbul’a geldikten sonra neler yediklerini teker teker anlattı. Annenin ifadesine göre Böcek Ailesi İstanbul’a geldikten sonra şu yiyecekleri tüketmiş: 9 Kasım’da otel yakınında bir restoranda eşi ile kebap yedi, çocuklar ise makarna yedi. 10 Kasım sabahı otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiler, çocuklar poğaça yedi. Akşam eşiyle birlikte otel yakınlarında kıymalı pide yediler, çocuklar sucuklu ve kaşarlı pizza yedi.

11 Kasım sabahı eşi dışarıdan poğaça ve simit alıp geldi ve otelde kahvaltı yaptılar. Ailece Ortaköy’de birer tane midye yediler. Daha sonra restoranda çorba içtiler, devamında çocukları sucuk ekmek yedi. Eşi kokoreç yedi, oğlu Kadir Muhammet’in kokoreçten sadece bir ısırık aldı, kendisi ise tavuk tantuni yedi. Daha sonra bir dükkândan lokum alıp yediler.

GÖZLER OTELE ÇEVRİLDİ

Ortaköy’de yemek yediği restoranın sahibi Ercan Erdoğan ile seyyar midyeci Yusuf Dalkılıç’ın da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Böcek Ailesi’nin konakladığı otelde 15 Kasım’da zehirlenme şikâyetiyle 2 turistin daha hastaneye kaldırılmasının ardından gözler otele çevrildi. Ekipler oteldeki çarşaf, yastık, su şişeleri, battaniyelerden incelenmek üzere örnek aldı. Otel mühürlendi. Otel sahibi H.O., otel çalışanı, ilaçlama şirketi yetkilileri S.K., D.C., ilaçlama görevlisi ile iki kişi gözaltına alındı. Ortaköy’de yemek yediği restoranın sahibi Ercan Erdoğan, seyyar midye satıcısı Yusuf Dalkılıç, ailenin lokum aldığı işletmenin sahibi Fatih Tektaş ile büfe işletmecisi Fahri Mustafa Orel, İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Sorgularının ardından Erdoğan, Dalkılıç, Tektaş ve Orel tutuklandı.

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan ‘alüminyum fosfit’ içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan ‘alüminyum fosfit’ maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda ‘pestisit’ adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi.Şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi. Babanın tedavisi ‘alüminyum fosfit’ zehirlenmesi ihtimaline karşı değiştirildi ama kurtarılamadı.

