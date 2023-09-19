Masa yıkmadım zehir içtim

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de, düzenlenen Trakya bölgesi teşkilat toplantısında partilileriyle buluştu. Akşener, konuşmasında, iki yıl önce Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'ndan birisinin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini CHP yönetimine ilettiklerini belirterek, "Bu iki isimden birisinin aday olması gerektiğini, aksi takdirde seçmenin taraftar haline döndüğünü söyledim. Bunun da muhalefet seçmenini böldüğünü söyledim. Bunu söylememin nedeni, bu ülkenin bu ucube sistemden kurtulmasıydı. 3 seçimi kazandılar. 2017, 2018 ve 2023. Nasıl diyeceğiz şimdi biz; 'parlamenter sisteme geçelim' diye? Tek adam rejimi hepimizin hatalarıyla 3 dönem kazanmış oldu, onaylandı" ifadesini kullandı.

İTTİFAK SİSTEMİNİ REDDEDİYORUZ

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Millet İttifakı masasından kalktığı 3 Mart akşamını anlatan Akşener, "Herkes Kılıçdaroğlu dedi. Ben de vatandaşın nezdinde bu iki arkadaşımızın masadaki herkesten önde olduğunu, her partinin anket yaptırıp 1 hafta içerisinde sonucun alınmasını ve ona uymamız gerektiğini söyledim. Kabul edilmedi. Kılıçdaroğlu, 'Akşener uygun görmediğine göre, biz beşimiz imzalayıp çıkalım' dedi. Ben masa falan yıkmadım, o seçim kazanılabilsin diye zehir içtim ve kalktım" dedi.

Partide alınan kararla ittifak yapmamayı tercih ettiklerini belirten Akşener, "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Dolayısıyla ittifak sistemini reddediyoruz ve ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil, 2028'de de, rahmetli Elçibey'in söylediği gibi 'özü başımıza' gireceğiz. Bu, bugün var olan ortak seçilmiş cumhurbaşkanlarımızı kötüleyeceğiz anlamına gelmiyor" dedi.

15 MİLLETVEKİLİNİ ÖDEDİK

CHP'nin içişlerine karışmayı kendisine hakaret sayacağını söyleyen Akşener, “Bir siyasi partinin içişlerine karışmak dünyanın en ayıp işidir. Böyle bir şeyi ne ben, ne arkadaşlarım yapmaz. Bunu söyleyecek kadar kendinden geçmiş insanlar var, bunun adı zavallılıktır. CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasi arkadaşlarımız televizyonlara çıkıp 15 milletvekili mevzunu söylüyorlar. Biz bunun eğer ödemesi varsa, İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik, halen alacaklıyız" diye konuştu.

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İYİ PARTİLİ ERDEM’DEN ‘GÜÇBİRLİĞİ’ ÇIKIŞI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun 81 ilde kendi adayları ile seçime girme kararını almasının ardından dün ilginç bir gelişme yaşandı. İYİ Parti GİK üyesi Bahadır Erdem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda güçbirliğinin önemini vurgulayarak şöyle dedi: “İttifak sisteminin bu ülkeye yaramadığı, milletin ve sosyal yapının daha da bölünmesine yol açtığı, demokrasiye zarar verdiği açıktır. Ancak bugün için ortada kapı gibi duran gerçek güçbirliği yapmadan ülkede hiçbir seçimin kazanılamayacağıdır. Nitekim AKP kendisine yapılan yerel seçimlere ittifak yapmadan girelim çağrısını reddetmiştir. Cumhur İttifakı gerçeği sona ermedikçe önümüzdeki yerel seçimlerde de güçbirliği olmadan büyükşehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir.” (ANKARA)