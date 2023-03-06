Masa öncesi İYİ Parti’den hamleler

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İYİ Parti’de hareketli geçen üç günün ardından dün de adaylık konusunda istişareler devam etti. Kulislerde, dün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti adayının ikinci tura kalamaması, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalması durumunda ne yapılacağı tartışıldı. Bu yöndeki soruya en net yanıt Genel Başkan Akşener’in uzun yıllar avukatlığını da yapmış olan Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’den geldi.

Bahşi, dün katıldığı Sözcü TV’deki Sabah Kahvesi programında “İkinci tura Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalacak olursa, İYİ Parti Kılıçdaroğlu’na destek verecek mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:



KALAMAZSAK OYUMUZ KILIÇDAROĞLU’NUN



“Eğer ikinci tur olursa, İYİ Parti’nin desteklediği aday kalacaktır. Kalamazsak, Cumhur İttifakı karşısında Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa, tabii ki oyumuz Kılıçdaroğlu’nun. Belki Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçecek, ‘Kazanacak bir adayın peşinden gidelim’ diyecek, Sayın Akşener de yarın (bugün) 6’lı Masa’ya katılır. Bizim derdimiz kazanacak aday; yoksa şu mezhepteki, kökendeki insana oy verilir mi, verilmez mi gibi bir şey yok. Biz merkezin partisiyiz. Mutlaka ama mutlaka 13. Cumhurbaşkanı’nın Cumhur İttifakı dışından birisinin seçilmesi duruşumuz var. Kim olursa olsun Cumhur İttifakı’nın karşısında kazanacak aday biz ordayız. Biz Kemal Kılıçdaroğlu’na da tamamen karşı değiliz. Kamuoyu araştırmalarımızda Kılıçdaroğlu çıkmıyor.”

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İYİ Parti Kadın Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel de bu soruya “Kılıçdaroğlu’nun şahsiyetine, devlet adamlığına asla karşı değiliz. Böyle bir karşı duruşumuz olsa bu ittifakta yer almazdık. İYİ Parti’nin kuruluş felsefesi güçlü devlet, mutlu millettir. Bu iktidar başarılı mı, hayır. Diyoruz ki, riske atmayalım seçimi. Kiminle kazanılacaksa onunla gidilsin. Bu iktidardan kimse memnun değil, biz de değiliz. Belki kazanacak aday konusundaki milletin talebini dile getirmemizi birileri duyar, o duyulur gereken de yapılır. Diyoruz ki bu ucube sistem, tek adam sistemi bitsin” karşılığını verdi.

CUMHUR İTTİFAKI’NA KAPI KAPALI MI?



İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağı yönündeki sorular da kulislerde çok konuşulan konulardan biriydi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Biz bu ülkeyi bu yönetim ve sistemden kurtarmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı’na kapılar tamamen kapalı” karşılığını verirken, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi de “Asla asla olamaz. Böyle bir soruyu hakaret kabul ederim. Böyle bir şey olabilir mi?” tepkisini gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanları Aytun Çıray, Buğra Kavuncu, Turhan Çömez, Birol Aydemir ve Ahmet Eşref Fakıbaba, Twitter’dan birbirlerini etiketleyerek paylaştıkları ortak mesajda, “Biz İYİ Parti olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız. Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A YAPILAN ÇAĞRI

‘İKİSİ DE İTTİFAKIN BAŞKANI’

İYİ Parti kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yapılan adaylık çağrısının “CHP’nin içişlerine karışmak” şeklinde yorumlanmasına da tepki gösterdi. Yüksel eleştirilere şu karşılığı verdi: “Böyle bir karşı duruşumuz olsa belediye seçimlerinde, ben avukatım İstanbul seçimlerinde bir ay büromu kapattım. Bizzat çalıştım. Burada da kazanacak aday olsun, ilk turda bitsin istedik seçim. 2018 belediye seçimlerinde iki parti ittifaktı.”



Bahşi de “İkisi de Millet İttifakı’nın belediye başkanıdır. Kazanan 11 ilden 10’u, İYİ Parti’nin oyları olmasa kazanamayacak belediye başkanları. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki ikinci seçiminde 30 milletvekili olarak hepimiz ve Genel Başkanımız 23 Haziran’a kadar sahadan hiç inmedik. 13 bin oy farkını 800 bin küsüre çıkardık. Yüzde beşimiz oy vermese Sayın İmamoğlu seçilemiyor zaten” dedi.

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ERSAN ŞEN’E REKLAM ARASI ADAYLIK SORUSU

AVUKAT ve Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen’in önceki akşam Habertürk TV’de canlı yayında Genel Başkan Akşener’in kendisine teklif etmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğine yönelik açıklamaları da siyasi kulislerde gündem yarattı. Program devam ederken Akşener tarafından reklam arasında arandığını söyleyen Şen, görüşmeyi “Buğra Kavuncu aradı, Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” diye aktardı. Şen, adaylık konusunda da “Rocky Balboa, filminde bir rakip çıkıyor, hiç umursamıyor. Ama sonu nasıl bitiyor biliyorsunuz. Bu film böyle başlar” benzetmesinde bulundu.



ANKETTE ÇIKARSA NEDEN OLMASIN



Şen’in çağrısına ilk yanıt İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan geldi. Zorlu, Twitter hesabından “Bir TV yayını sırasında Sayın Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir” karşılığını verdi. İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı da Şen’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı açıklamaya ilişkin, “Sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı” dedi. Feridun Bahşi de “Ersan Şen konusunda bir şey söylemek doğru değil, erken de zaten. Kazanabilecek aday diyoruz. Kazanabilecek aday olmazsa olmazımız. Ersan Şen, kamuoyu araştırması yapılır, kazanacak aday durumundadır ya da kamuoyu araştırmalarında çıkarsa neden olmasın. Ama bu olacaktır ya da olmayacaktır denemez. Şu anda erken” dedi.

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İSTİFA ETTİ GERİ DÖNDÜ

İYİ Parti kulislerini hareketlendiren bir diğer isim de Ankara Milletvekili Prof.Dr. Ayhan Altıntaş oldu. Altıntaş, önceki gün gecenin ilerleyen saatlerinde Twitter hesabından “Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’den istifa ettiğimi duyururum” mesajını paylaştı. Bu açıklamadan saatler sonra ise Altıntaş, “Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum” mesajını paylaşarak geri adım attı.



İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı da “6’lı Masa değerli bir birliktelikti. Partimin masada olmamasından üzüntü duyarım, çünkü ülkemiz için çok gerekli olan ortak akıl ve demokrasiyi yeniden yeşertmek ve başarılı olmak o yolla mümkün olacaktır. Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir.” mesajlarını paylaştı.

TWITTER’DAN AKŞENER’İN DÖNÜŞ ŞARTINI PAYLAŞTI

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olduğunu belirttiği “Eğer masa ya da Kemal Bey benim değil, milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim” sözlerini paylaştı. Dikbayır, Habertürk’te katıldığı programda, Akşener’in Ersan Şen’i adaylık teklif etmek için değil teşekkür etmek için aradığını söyledi. Dikbayır, “Sonuna kadar bekleyeceğiz. Kılıçdaroğlu milletin çağrısına kulak versin. Yoksa kurumsal ciddi bir partiyiz. Kurullarımızla görüşür kendi adayımızı çıkarız” dedi.