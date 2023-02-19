Masa da uyarıp not etti

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Aday toplantısını erteleyip deprem özel gündemiyle dün toplanan 6’lı Masa’dan, deprem bölgesiyle ilgili iktidara uyarılarla birlikte hukuki, idari ve siyasi sorumluluları “not etme” kararı çıktı. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde 4 saatlik toplantıda, aday belirleme toplantısının da 2 Mart’ta yapılması kararlaştırılırken, ortak açıklamada şu vurgular dikkat çekti:



İYİ YÖNETİLEMEDİ



“İktidarın şaşkınlığına, acziyetine ve ayrıştırıcı tutumuna rağmen; depremin ilk anından itibaren sorumluluklarını yerine getiren, ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışan kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Muazzam bir dayanışma gösteren, büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışan STK’larımıza, vatandaşlarımıza, uluslararası dayanışma gösterenlere ve emek sarf eden tüm isimsiz kahramanlarımıza minnettarız. Deprem ülkesi Türkiye’mizde afet öncesi gerekli hazırlıkların yapılmadığı, yeterli tedbirlerin alınmadığı apaçık ortadadır. Afet süreci ne yazık ki iyi yönetilememiş, arama-kurtarma çalışmalarında geç ve yetersiz kalınmıştır. Belediyeler ve STK’lar arasında ayrım yapılmış, bunların sürece dahil edilmeleri hususunda geç kalınmıştır.



KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ



Kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmemiş, tek bir merkezden alınan kararlar çalışmaları yavaşlatmıştır. Kolluk kuvvetlerinin, madencilerin ve iş makinelerinin sahaya geç gönderilmesi, sosyal medya platformlarında bant yavaşlatma, borsanın kapatılmaması gibi akıl dışı uygulamalar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmuş, krizi daha da derinleştirmiştir. İktidar barınma, seyyar tuvalet ve hijyen konusunda yeterli adımları halen atmamış, salgın hastalık riskine karşı gerekli tedbirleri de almamıştır. Tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtlar apaçık ortadadır. Hukuki, idari ve siyasi sorumlular da arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir.



DEPREM KOMİSYONU



Millet İttifakı olarak, omuzlarımızdaki ağır sorumlulukların farkındayız. Depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasına dair kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler ve buna dair ortak çalışmalar için bir komisyon kuracağız. Uyarıyoruz. Afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa ve arazi satışı yasaklanmalıdır. Bölgenin yeniden imarında Hatay başta olmak üzere demografik ve sosyal yapının korunması büyük önem arz etmektedir. Üniversitelerde uzaktan eğitim kararından derhal dönülmesi gerekmektedir. Depremzede vatandaşlarımızın barınması için turizm kapasitesi ve boş konutların kullanımı için derhal çalışma başlatılmalıdır.”