Marttan soğuk ve karlı veda

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek haftanın hava tahmin raporlarını paylaştı. Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmini var. Üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul ve İzmir’de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ankara’da ise hava sıcaklığı gündüz 2, geceleri de eksi 5’e kadar düşerken çarşamba günü için kar yağışı uyarısı var. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü de bu akşam için Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.