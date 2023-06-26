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Martı timleri göreve başladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadıköy#Polis
Martı timleri göreve başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:00

İstanbul Kadıköy’de İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği’ne bağlı ‘Martı’ polis timleri göreve başladı.

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‘Martı’ polis timi, özellikle araç trafiğine kapalı Moda, Caddebostan, Bostancı sahili ile parklarda bisikletleriyle asayiş ve güvenlik için görev yapacak. Polis yazılı beyaz bisikletleri, açık mavi renkli üniformaları ve beyaz renkli bisiklet kasklarıyla  dikkat çeken Martı Timleri, diğer polis birimleriyle koordineli çalışıyor. Yaz mevsimi boyunca görevlerine devam edecek ‘Martı’ ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparak, plaj ve sahillerin güvenliğini sağlayacak.

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#İstanbul#Kadıköy#Polis

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