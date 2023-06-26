Martı timleri göreve başladı

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‘Martı’ polis timi, özellikle araç trafiğine kapalı Moda, Caddebostan, Bostancı sahili ile parklarda bisikletleriyle asayiş ve güvenlik için görev yapacak. Polis yazılı beyaz bisikletleri, açık mavi renkli üniformaları ve beyaz renkli bisiklet kasklarıyla dikkat çeken Martı Timleri, diğer polis birimleriyle koordineli çalışıyor. Yaz mevsimi boyunca görevlerine devam edecek ‘Martı’ ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparak, plaj ve sahillerin güvenliğini sağlayacak.