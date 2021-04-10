Martı esareti

Scooter’ı kiralayan bir kullanıcı aracı kilitlemek için Ali Elmacı’nın kepenklerini seçti. Atölyesini kapatamayan Ali Elmacı polisi ve zabıtayı aradı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine de yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı. Scooter’ı kiralayan şirket saat 01.40’ta atölyeye gelerek aracı götürdü. Sosyal medyada yaşanan tartışmanın ardından Martı firması tarafından yapılan açıklamada “Şikâyetin ardından ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine giderek aracı yerinden aldı. Bölgedeki yoğunluk nedeniyle gidilebilecek en kısa sürede gidilmiştir” denildi.

DAVA AÇABİLİR

Avukat Duygu Elif Kurt, yaşanan ilginç olayla ilgili, “Atölye sahibi beyanına göre 2 saat kadar aracın alınmasını beklemiştir. Bu nedenle atölye sahibi manevi olarak bir kayıp yaşamıştır. Bu konuyla ilgili hukuk davası açılabilir” dedi.

Avukat Sema Kılıç ise “Araç hakkı olmayan bir yere bağlanmıştır. Bu nedenle TCK 154 ‘Hakkı olmayan yere tecavüz suçu’ kapsamında şikâyet edilebilir. Bunun yanında ‘kişinin huzur ve sükûnunu bozma suçu’ işlenmiştir. Bu yönde de bir şikâyet yapılabilir. Bu yargılama sonrasında da firmaya parasal bir ceza verilebilir” diye konuştu.

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