×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mart kazma kürek yaktırdı: Yoğun kar yağışıyla yollar kapandı, ekiplerin mücadelesi sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Bitlis#Bitlis Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 09:55

Yurdun batısında bahar mevsimi kendini hissettirmeye başlarken bazı doğu illerinde hala kış şartları etkili oluyor. Bitlis'te kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Haberin Devamı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bitlis ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. Kent merkezindeki kar kalınlığı 10, kırsal ve yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aşarken, 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Mart kazma kürek yaktırdı: Yoğun kar yağışıyla yollar kapandı, ekiplerin mücadelesi sürüyor

İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kent merkezi ve kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Mart kazma kürek yaktırdı: Yoğun kar yağışıyla yollar kapandı, ekiplerin mücadelesi sürüyor

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de hafif şekilde aralıklarla süreceğini söyledi.

Haberin Devamı

Mart kazma kürek yaktırdı: Yoğun kar yağışıyla yollar kapandı, ekiplerin mücadelesi sürüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar#Bitlis#Bitlis Haberleri

BAKMADAN GEÇME!