Mart kazma kürek yaktırdı

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MART ayının son günlerinde soğuk havayla birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı, bazı il ve ilçelerde ise eğitime ara verildi.

Adana’nın Pozantı, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkisini önceki gün göstermeye başlayan kar yağışı dün de devam etttirdi. 3 ilçede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dün eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Erzincan’da kar yağışı nedeniyle 524 köy yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü Erzincan’da, kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetreyi buldu. Kentte dün eğitime bir gün ara verildi.

Tokat’ın Başçiftlik, Artova, Yeşilyurt, Zile, Turhal, Almus ve Pazar ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri ilçelerde temizleme çalışması yaptı.

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Ardahan kent merkezinde önceki gün başlayan yağış, dün de etkisini sürdürdü. Araç ve yolların karla kaplandığı kentte, vatandaşlar kar temizliği yaptı.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Kayseri’de de önceki gün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent, beyaz örtüyle kaplandı. Kırsaldaki bazı mahallelerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Samsun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle dün Ladik, Kavak ve Asarcık ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Ayvacık, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs ve Terme ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında okullarına gidemeyen öğrenciler izinli sayıldı. Kar yağışının ardından 50 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Sivas’ta önceki gün başlayan yağış ile birlikte kırsal bölgelerde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Biriken karların boyu yer yer evlerin pencerelerine kadar ulaştı.

Rize’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Güneysu ilçesinde dün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.