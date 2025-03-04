Mart kapıdan baktırdı: Yollar kapandı, eğitime ara verildi... Ekipler aralıksız mücadele veriyor

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Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi.

Bazı vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde toprak damlı evlerinin su akıtmaması için kar küremesi yaptı. Karın tadını ise okul bahçesinde kar topu oynayan çocuklar çıkardı.

Kar merkezde 15 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ahmediye ve Kızıldağ geçitlerinde yolun ulaşıma kapanmaması için karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf etti.

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Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler, buzlanmaya karşı da yola tuz serpti.

TUNCELİ'DE 131 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de gece saatlerinde başlayıp, etkisini artıran kar, kent merkezi ile ilçeler beyaza büründü. Yağışla birlikte merkezde 15, ilçelerden Çemişgezek'te 7, Hozat'ta 18, Mazgirt'te 5, Nazımiye'de 22, Ovacık'ta 39, Pertek'te 13, Pülümür'de 12 olmak üzere toplamda 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER DEVREDE

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, Ovacık-Hozat kara yolu Karaoğlan mevkisinde ve ilçe yollarında kar ve tipi ile mücadele ederek çalışma yürütüyor.

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TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Diğer yandan Tunceli Valiliği il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli İl Merkezi’nde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi. (DHA)

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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TOZ TAŞINIMI: Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.