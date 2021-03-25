Mart kapıdan baktırdı

Meteorolojinin uyarısını yaptığı beklenen kar yağışı önceki gece başladı. Türkiye’nin orta, kuzey ve batı kesiminde etkili olan kar, ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözünün hakkını verircesine birçok şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Rize ve Giresun’da kar yağışı etkili olurken, yurdun doğusundaki illeri de yağmur ve fırtına vurdu. Kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, minare ve elektrik direkleri devrildi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Mehmet Ali ÖZCAN / AA

BAŞKENTTE ŞAŞKINLIK

Başkent Ankara’da ilkbahar mevsiminde şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı şaşkınlık yarattı. Yoğun kar yağışı ile kent beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı ile birlikte Kuğulu Park’ta da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karın tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar, parkta yürüyüş yaparak, sembol haline gelen kuğuların fotoğraflarını çekti.

İSTANBUL’DA TRAFİK ÇİLESİ

İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesi ile dün sabaha karşı yerini kara bıraktı. Kar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İstanbul’un yüksek semtleri beyaz örtüyle kaplandı. Çamlıca Tepesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu. Ancak tüm güzelliğine rağmen kar, İstanbullular için trafik çilesine de neden oldu. Ara sokaklarda buz ve kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70’e kadar çıktı.

KOCAELİ

Alişan KOYUNCU / DHA

BAHARDA KAR SÜRPRİZİ

İlkbahar mevsiminin habercisi cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle, Ankara’da ağaçlar çiçek açmışken, mart sonunda lapa lapa kar yağışı şaşkınlık yarattı.

Karabük’te çiçek açan ağaç dalları, kar altında kaldı. (Ahmet ÖZLER/AA)

KUVVETLİ RÜZGÂR VE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Özellikle Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak yağmur etkisini gösterecek. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların ise Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve güneydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda ise çığ oluşma riski var.

SAKARYA

Gürkan ÖZER / AA

SICAKLIK 6-15 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6-15 derece civarında hissedilir şekilde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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