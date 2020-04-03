Mart ayı yurt ücretleri iade edilecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ücretler öğrencilerin yurtlara verdiği hesap numaralarına yatırılıyor. Üniversitelerde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim sona erdiği için bundan sonraki aylar için de yurt ücreti alınmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre özel yurtlardaki öğrenciler için işlemler ‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yapılacak. Yönetmelikte belirtilen işlemler ise şöyle:

“Kuruma kayıt yaptıran öğrenciler 15 Eylül’e kadar kurumdan ayrılırlarsa belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 10’u, 15 Eylül ve sonrası yurttan ayrılan öğrencilerden barınma hizmetini aldığı aylar ve içinde bulunduğu ayın ücretinin tamamı ile kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin yüzde 30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ve peşin ödediklerinden geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir.”