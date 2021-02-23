Mars’taki Azim’e Türk katkısı

ABD’deki Arizona State Üniversitesi’nin Elektrik ve Elektronik Bölümü’nde görev yapan Bakkaloğlu, NASA’nın araştırma laboratuvarlarından Jet Propulsion Labs tarafından fonlandırılmış birçok projeyi yönetiyor. Bakkaloğlu, ABD’deki adıyla SBIR (Small Business Innovation Research) projesinde de NASA destekli radyasyona dayanıklı görüntüleme cihazları ve analog entegre devrelerin tasarımı üstünde çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Bakkaloğlu, “Sadece kameranın analog sinyalinin dijitale dönüşmesinde teknik danışmanlık katkım oldu” dedi.