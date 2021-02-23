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Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mars’taki Azim’e Türk katkısı

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Mars’taki Azim’e Türk katkısı
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Mars’a başarılı bir inişin ardından Dünya’ya kaliteli fotoğraflar geçen NASA aracı ‘Azim’e (Perseverance) Prof. Dr. Bertan Bakkaloğlu teknik danışmanlık yaptı.

ABD’deki Arizona State Üniversitesi’nin Elektrik ve Elektronik Bölümü’nde görev yapan Bakkaloğlu, NASA’nın araştırma laboratuvarlarından Jet Propulsion Labs tarafından fonlandırılmış birçok projeyi yönetiyor. Bakkaloğlu, ABD’deki adıyla SBIR (Small Business Innovation Research) projesinde de NASA destekli radyasyona dayanıklı görüntüleme cihazları ve analog entegre devrelerin tasarımı üstünde çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Bakkaloğlu, “Sadece kameranın analog sinyalinin dijitale dönüşmesinde teknik danışmanlık katkım oldu” dedi.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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