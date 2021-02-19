Mars'ın şifresi Salda'da

NASA’nın 30 Temmuz 2020’de gönderdiği uzay aracı Perseverance, 190 milyon kilometre yolculuğun ardından dün akşam saat 23.56’da Mars’a iniş yaptı. Jezero adlı kratere inen Perseverance, 2030’lu yıllarda yeniden Dünya’ya dönüşünde kaya parçaları getirecek. Kızıl Gezegen’de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

(NASA, Twitter’dan bu fotoğrafları paylaşarak, Salda Gölü’ndeki çalışmanın sonuçlarını açıkladı.)

‘MARS’A GERİ SAYIM BAŞLADI’

NASA dün, Twitter’dan Jezero Krateri’ndeki benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur’daki Salda Gölü’ndeki araştırma sonuçlarını da paylaştı. Salda Gölü ve Jezero Krateri’nin fotoğrafının olduğu paylaşımda, “Mars’a geri sayım başladı! NASA Perseverance gezgininin Jezero Krateri’ne sadece bir gün sonra temas edeceğine inanmak öyle zor ki. Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye’deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda fikirlerimiz var” denildi.

NEDEN SALDA GÖLÜ

Peki Mars’ta Jezero Krateri’ndeki yaşam arayışında Salda Gölü neden önemli? Sorunun cevabını 2007’den beri Salda Gölü’nde araştırmalar yapan ve geçen sene NASA adına Salda’da çalışma yürüten bilim insanlarından İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı açıkladı: “Mars’ta yaşamın var olup olmadığının anlaşılması dünyada Mars’a benzerlik sergileyen jeolojik alanlardaki çevresel ve kimyasal koşulların derinlemesine ve detaylı bir şekilde anlaşılmasına bağlı.





(Jezero Krateri’nde inceleme yapacak Perseverance (Azim) uzay aracı için Salda Gölü model alındı.)

YAŞAMIN PARMAK İZİ

NASA’nın Mars’a gönderdiği araç 3.5 milyar yıl önce var olduğu düşünülen bir gölün kalıntılarına inecek yani Jezero Krateri’ne. Salda Gölü’nün içerdiği değişik alüvyon, yelpaze ve delta gibi ortamlar Jezero Krateri ile benzerlikler taşıyor. Salda, Jezero’nun kıyılarında tespit edilen karbonatlara mineralojik olarak da benziyor. Çalışmalarımızla Salda Gölü’ndeki biyolojik mikroorganizmalarla oluşan kayaç yapılarını inceledik. Yani burada biyolojik parmak izlerini araştırdık. Mars’ta da yaşamın parmak izlerini arıyoruz.”