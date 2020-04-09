Marsilya Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Türk konsoloslukları anlaşma neticelerinde diğer ülkelerde Türk vatandaşlarına ve diğer ülke vatandaşlarına hizmet vermektedir. Özellikle vize işlemleri için konsolosluklar önemlidir. Marsilya Türk başkonsolosluğu da ülkemiz tarafından yönetilen bir yer olup Fransız ve Türk vatandaşlarına hizmet veren bir konsolosluğudur. Konsolosluklar bu kadar çok ihtiyaç duyulduğundan dolayı konsolosluğun konumu merak edilmektedir. Marsilya Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluğun çalışma saatleri ve diğer ayrıntıları sizler için derledik.
Marsilya Türk Başkonsolosluğu uzun yıllardan beridir hizmet veren konsolosluklardan biridir. Konsoloslukta pek çok işlem yapılabilir, vize başvurusu yine bu konsolosluk üzerinden gerçekleştirilir.
Marsilya Türk Başkonsolosluğu Nerededir?
Marsilya Türk Başkonsolosluğu Fransa'nın Marsilya şehrinde yer alır. Konsolosluğun tam adresi ise şu şekildedir;
Konsolosluk İletişim Bilgileri
Marsilya Türk Başkonsolosluğu iletişim bilgileri;
E-Mail: consulat.marseille@mfa.gov.tr
Telefon Numarası: +33 4 91 29 00 20
Marsilya Türk Başkonsolosluğu Adresi
363 Avenue du Prado 13008 Marsilya - Fransa
Marsilya Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri
Marsilya Türk Başkonsolosluğu Pazartesi 09:00 - 13:00 arası Cuma günleri ise 14:00 - 17:00 arası hizmet vermektedir. Bu saatler dışında hizmet verilmemektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle