Marsilya Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Marsilya Türk Başkonsolosluğu uzun yıllardan beridir hizmet veren konsolosluklardan biridir. Konsoloslukta pek çok işlem yapılabilir, vize başvurusu yine bu konsolosluk üzerinden gerçekleştirilir.

Marsilya Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

Marsilya Türk Başkonsolosluğu Fransa'nın Marsilya şehrinde yer alır. Konsolosluğun tam adresi ise şu şekildedir;

Konsolosluk İletişim Bilgileri

Marsilya Türk Başkonsolosluğu iletişim bilgileri;

E-Mail: consulat.marseille@mfa.gov.tr

Telefon Numarası: +33 4 91 29 00 20

Marsilya Türk Başkonsolosluğu Adresi

363 Avenue du Prado 13008 Marsilya - Fransa

Marsilya Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri

Marsilya Türk Başkonsolosluğu Pazartesi 09:00 - 13:00 arası Cuma günleri ise 14:00 - 17:00 arası hizmet vermektedir. Bu saatler dışında hizmet verilmemektedir.