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Haber Giriş: 06.07.2020 - 13:47,Son Güncelleme:

Marmot (hayvan) nedir nerede yaşar?

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Marmot (hayvan) nedir nerede yaşar?
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Marmot olarak bilinen ve kalabalık koloniler halinde yaşayan bu hayvan, kendilerini tehlike altında hissettiklerinde ıslık benzeri bir ses çıkararak koloninin geride kalanlarına uyarıda bulunur. Sincapgillerin familyasından olan Marmot hayvanı, kemirgen bir memeli cinsidir. Normal sincaplarla benzerlik gösteren ancak normal sincaplara göre daha tombul olan Marmot, yer yüzündeki en büyük sincap türüdür. İşte, Marmot hayvanı hakkında bilinen bazı detaylar

Kış uykusuna yatan hayvan türlerinden birisi ola Marmot, çayır otları, böğürtlensi meyveler, ağaç likeni, yosunlar ve çiçeklerle beslenebilmektedir. Uzak Doğu'da kürkünü işleme amacıyla avlanan Marmotlar, bölgede etleri için de avlanabilmektedir. 

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