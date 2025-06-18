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Marmaris'teki skandal görüntüler için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya'dan sert tepki: Asla kabul edilemez

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#Ali Yerlikaya#Marmaris#Dans
Marmaristeki skandal görüntüler için düğmeye basıldı Bakan Yerlikayadan sert tepki: Asla kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 17:02

Son günlerde sosyal medyada çokça paylaşılan 'tatil beldelerindeki çıplak dans' görüntüleri büyük tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, infial yaratan konuyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, bu görüntüler için 'Asla kabul edilemez' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır.

Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır.

Bu görüntüler asla kabul edilemez!

Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim.

Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz.

Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, “alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili” bir toplantı yapılacaktır.

Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir.

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Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır.

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