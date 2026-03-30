Marmaris'teki 'rüşvet' operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

#Marmaris#İmar Usulsüzlüğü#Rüşvet
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 10:44

Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli bir kamu görevlisinin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otel, restoran ve çeşitli işletmelere ilişkin işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında, İmar Müdürlüğü’nde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Devam eden çalışmalarda aynı gün gece saatlerinde şüphelilere yönelik ikamet, iş yeri ve belediyedeki ofislerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen delillere el konuldu.

Gerekli işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında içlerinde belediye üst düzey yöneticilerin de olduğu 13 kişi hakim karşısına çıkacak.

