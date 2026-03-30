Marmaris'teki 'rüşvet' operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otel, restoran ve çeşitli işletmelere ilişkin işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.
Gerekli işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında içlerinde belediye üst düzey yöneticilerin de olduğu 13 kişi hakim karşısına çıkacak.