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Marmaris BÃ¶rdÃ¼bet Adalar mevkiinde akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ± geniÅŸ bir alana yayÄ±larak Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Gece boyunca devam eden sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ± ile havadan da devam ediyor. BugÃ¼n sabah itibari ile 38 helikopter ve 15 uÃ§ak alevlerle mÃ¼cadele etmeye baÅŸladÄ±. DÃ¼n akÅŸam Azerbaycanâ€™dan gelen amfibi uÃ§aÄŸÄ± da yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lÄ±yor.



YangÄ±nÄ±n DeÄŸirmenyanÄ± YeÅŸilbelde mevkii sÄ±rtlarÄ±nda, Marmaris-DatÃ§a karayolu kuzey hattÄ± boyunca devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

KOMANDOLAR, GÃ–NÃœLLÃœLER, ORMAN Ä°ÅžÃ‡Ä°LERÄ° YANGINA MÃœDAHALE EDÄ°YOR

Marmaris'teki orman yangÄ±nÄ±nda sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, hem havadan hem de karadan sÃ¼rerken, yangÄ±n KÃ¼rardÄ± mevki ile Okluk Koyu arasÄ±nda ilerlemeye baÅŸladÄ±. MuÄŸla Valisi Orhan TavlÄ± bÃ¶lgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komando ekipleri, sivil toplum kuruluÅŸu gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri el ele vererek yangÄ±nÄ±n KÃ¼rardÄ± mevkine geÃ§iÅŸini engellemek iÃ§in bÃ¶lgede sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±.

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Havadan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopterleri ve uÃ§aklarÄ± aralÄ±ksÄ±z mÃ¼dahalede bulundu. BÃ¶lgenin sarp ve engebeli arazi olmasÄ± nedeniyle iÅŸ makineleri tarafÄ±ndan yol aÃ§Ä±larak yangÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n kesilmesi hedeflendi. KadÄ±nlarÄ±n iÃ§inde olduÄŸu gÃ¶nÃ¼llÃ¼ grup, orman iÅŸÃ§ilerine hortum taÅŸÄ±yarak sarp arazide yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BÃ¶lgedeki bazÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin ise dinlenmek iÃ§in gÃ¶lgesi olan yerlerde uyuduklarÄ± gÃ¶zlendi.

Ã–te yandan, orman yangÄ±nÄ±na havadan mÃ¼dahalede TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait 10 ton su atma kapasiteli Chinook helikopteri gÃ¶rev yapÄ±yor. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Twitter hesabÄ±ndan, "Chinook, TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri.

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Tek bir atÄ±mda 10 ton su atma kapasitesiyle MuÄŸla Marmaris'teki yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor. TÃ¼m kurumlarÄ±mÄ±zla birlikte, tÃ¼m gayretimizle, mÃ¼dahalemiz ve mÃ¼cadelemiz devam ediyor" paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

YANGINDA Ã‡OK SAYIDA HAYVAN KURTARILDI

Marmaris'teki yangÄ±na mÃ¼dahale havadan ve karadan devam ederken, bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± da sÃ¶nen ve soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± alanlara girip hayvanlarÄ± kurtarÄ±yor.

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Hayvanlara ve DoÄŸaya Ahbap DerneÄŸi (HAYBAP) Ã¼yeleri de alevlerden kendilerini korumayÄ± baÅŸarÄ±p hayatta kalabilen kedi, kÃ¶pek, kirpi, kaplumbaÄŸa, kuÅŸ, bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ, kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlar ile kÃ¼mes hayvanlarÄ± gibi canlÄ±larÄ± sÄ±cak alanlardan toplayarak Ã¶nce gÃ¼venli bir alana naklediyor ardÄ±ndan da hayvanlarÄ±n temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layÄ±p DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim ediyor.

'TÃœM Ã‡ABAMIZ ONLARI YAÅžATMAK Ä°Ã‡Ä°N'

HAYBAP BaÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda Ä°zmir'in KemalpaÅŸa ilÃ§esindeki kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ hayvan Ã§iftliÄŸinde Ã§ok sayÄ±da hayvanÄ± besleyen Sibel Ã‡akÄ±r, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YangÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nden beri buradayÄ±z. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz. ArkadaÅŸlar soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yor, bu soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n arkasÄ±ndan da bizler alana girerek etrafÄ± tarayÄ±p, bulduÄŸumuz canlÄ± kalmayÄ± baÅŸarabilmiÅŸ hayvanlarÄ± kurtarÄ±yoruz. KurtarÄ±lan hayvanlarÄ± Milli Park yetkililerine teslim ediyoruz, hasta olanlarÄ± kliniklere yÃ¶nlendiriyoruz. Sahipli olanlarÄ±n da sahibine ulaÅŸÄ±p, teslim ediyoruz. GeÃ§en sene Ã§Ä±kan yangÄ±nlarda kendi Ã§abalarÄ±mÄ±zla sahalardan 470 hayvanÄ± Ã§Ä±kardÄ±k. Bunlardan Ã§ok aÄŸÄ±r yaralÄ± olan 1 ineÄŸi kaybettik. Onun haricindeki diÄŸerlerinin hepsi yaÅŸÄ±yor. Bizim tÃ¼m Ã§abamÄ±z onlarÄ± yaÅŸatmak iÃ§in."

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AYAKLARI YANAN DOMUZ YAVRUSUNA Ä°LK MÃœDAHALEYÄ° ORMAN EKÄ°PLERÄ° YAPTI

BÃ¶lgede sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ekipler bir yandan alevlerle mÃ¼cadele ederken, bir diÄŸer yandan ise yangÄ±ndan etkilenen canlÄ±larÄ±n da yaÅŸama tutunmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor. BÃ¶lgede alevlerin iÃ§erisinde kalarak ayaklarÄ± yanan domuz yavrusu bulunduÄŸu bÃ¶lgeden alÄ±narak kurtarÄ±ldÄ±.

YaralÄ± hayvana ilk mÃ¼dahaleyi ise orman iÅŸÃ§ileri yaptÄ±. AyaklarÄ± yanan domuz yavrusuna su verip ayaklarÄ±nÄ± yÄ±kayan ekipler, sonrasÄ±nda yavru domuzu tedavisinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in belediye ekiplerine teslim etti. BÃ¶lgede bir baÅŸka orman iÅŸÃ§isi ise, yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± suyu yangÄ±ndan etkilenen bir kaplumbaÄŸa ile paylaÅŸtÄ±.Â

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