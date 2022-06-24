Marmaris BÃ¶rdÃ¼bet Adalar mevkiinde akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ± geniÅŸ bir alana yayÄ±larak Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Gece boyunca devam eden sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ± ile havadan da devam ediyor. BugÃ¼n sabah itibari ile 38 helikopter ve 15 uÃ§ak alevlerle mÃ¼cadele etmeye baÅŸladÄ±. DÃ¼n akÅŸam Azerbaycanâ€™dan gelen amfibi uÃ§aÄŸÄ± da yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lÄ±yor.
YangÄ±nÄ±n DeÄŸirmenyanÄ± YeÅŸilbelde mevkii sÄ±rtlarÄ±nda, Marmaris-DatÃ§a karayolu kuzey hattÄ± boyunca devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
KOMANDOLAR, GÃ–NÃœLLÃœLER, ORMAN Ä°ÅžÃ‡Ä°LERÄ° YANGINA MÃœDAHALE EDÄ°YOR
Marmaris'teki orman yangÄ±nÄ±nda sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, hem havadan hem de karadan sÃ¼rerken, yangÄ±n KÃ¼rardÄ± mevki ile Okluk Koyu arasÄ±nda ilerlemeye baÅŸladÄ±. MuÄŸla Valisi Orhan TavlÄ± bÃ¶lgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komando ekipleri, sivil toplum kuruluÅŸu gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri el ele vererek yangÄ±nÄ±n KÃ¼rardÄ± mevkine geÃ§iÅŸini engellemek iÃ§in bÃ¶lgede sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±.
Ã–te yandan, orman yangÄ±nÄ±na havadan mÃ¼dahalede TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait 10 ton su atma kapasiteli Chinook helikopteri gÃ¶rev yapÄ±yor. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Twitter hesabÄ±ndan, "Chinook, TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri.
YANGINDA Ã‡OK SAYIDA HAYVAN KURTARILDI
Marmaris'teki yangÄ±na mÃ¼dahale havadan ve karadan devam ederken, bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± da sÃ¶nen ve soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± alanlara girip hayvanlarÄ± kurtarÄ±yor.
'TÃœM Ã‡ABAMIZ ONLARI YAÅžATMAK Ä°Ã‡Ä°N'
HAYBAP BaÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda Ä°zmir'in KemalpaÅŸa ilÃ§esindeki kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ hayvan Ã§iftliÄŸinde Ã§ok sayÄ±da hayvanÄ± besleyen Sibel Ã‡akÄ±r, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"YangÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nden beri buradayÄ±z. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz. ArkadaÅŸlar soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yor, bu soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n arkasÄ±ndan da bizler alana girerek etrafÄ± tarayÄ±p, bulduÄŸumuz canlÄ± kalmayÄ± baÅŸarabilmiÅŸ hayvanlarÄ± kurtarÄ±yoruz. KurtarÄ±lan hayvanlarÄ± Milli Park yetkililerine teslim ediyoruz, hasta olanlarÄ± kliniklere yÃ¶nlendiriyoruz. Sahipli olanlarÄ±n da sahibine ulaÅŸÄ±p, teslim ediyoruz. GeÃ§en sene Ã§Ä±kan yangÄ±nlarda kendi Ã§abalarÄ±mÄ±zla sahalardan 470 hayvanÄ± Ã§Ä±kardÄ±k. Bunlardan Ã§ok aÄŸÄ±r yaralÄ± olan 1 ineÄŸi kaybettik. Onun haricindeki diÄŸerlerinin hepsi yaÅŸÄ±yor. Bizim tÃ¼m Ã§abamÄ±z onlarÄ± yaÅŸatmak iÃ§in."
AYAKLARI YANAN DOMUZ YAVRUSUNA Ä°LK MÃœDAHALEYÄ° ORMAN EKÄ°PLERÄ° YAPTI
BÃ¶lgede sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ekipler bir yandan alevlerle mÃ¼cadele ederken, bir diÄŸer yandan ise yangÄ±ndan etkilenen canlÄ±larÄ±n da yaÅŸama tutunmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor. BÃ¶lgede alevlerin iÃ§erisinde kalarak ayaklarÄ± yanan domuz yavrusu bulunduÄŸu bÃ¶lgeden alÄ±narak kurtarÄ±ldÄ±.
YaralÄ± hayvana ilk mÃ¼dahaleyi ise orman iÅŸÃ§ileri yaptÄ±. AyaklarÄ± yanan domuz yavrusuna su verip ayaklarÄ±nÄ± yÄ±kayan ekipler, sonrasÄ±nda yavru domuzu tedavisinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in belediye ekiplerine teslim etti. BÃ¶lgede bir baÅŸka orman iÅŸÃ§isi ise, yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± suyu yangÄ±ndan etkilenen bir kaplumbaÄŸa ile paylaÅŸtÄ±.Â
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