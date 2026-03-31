Marmaris'teki imar soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, dün adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P. ile mühendisler T.D. ve V.Ç. tutuklandı.

Muhasebeci F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Marmaris'te "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddiaları üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'nde arama yapmıştı.

Düzenlenen operasyonda, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddia edilen aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H'nin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.