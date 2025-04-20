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Marmaris'te zincirleme kaza! 1 ölü, 4 yaralı

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#Muğla#Marmaris#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 15:18

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Marmariste zincirleme kaza 1 ölü, 4 yaralı
1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Marmariste zincirleme kaza 1 ölü, 4 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Marmariste zincirleme kaza 1 ölü, 4 yaralı

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#Muğla#Marmaris#Kaza

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