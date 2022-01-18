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Marmaris'te Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

#Marmaris#Göçmen#Yunanistan
Marmariste Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından zodyak botun motoru bozularak, Türk kara sularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Kırsal Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı açıklarında devriye gezen, Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, denizde zodyak bot içinde sürüklenen kişiler olduğu ihbarını aldı.

Yunanistan sınırına 150 metre kala bulunan zodyak bota yanaşan ekipler, 25 kaçak göçmeni kurtararak, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirdi.

Doktor kontrolünden geçirilen ve Suriye ve Burma uyruklu olduğu tespit edilen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 25 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenler, ifadelerinde, Yunan askerleri tarafından botlarının motoru bozularak, Türk kara sularına itildiklerini söyledi.

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#Marmaris#Göçmen#Yunanistan

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