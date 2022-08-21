Marmaris'te yolcu otobüsündeki yangın, ormana sıçradı

Haberin Devamı

İstanbul'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine giden Birol Çiçek'in (33) kullandığı 34 DCN 814 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından saat 06.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

Sakar Geçidi'nde yangını fark eden Çiçek, otobüsü yol kenarına çekerek 37 yolcuyu indirdi. Alevler, yol kenarındaki ormana da sıçradı.

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, alevleri 1 saatte söndürdü. Otobüs tamamen yanarken, 1 dönüm alan da zarar gördü. Yangının, motor turbo borusundan çıktığı belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.