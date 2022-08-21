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Marmaris'te yolcu otobüsündeki yangın, ormana sıçradı

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#Muğla#Marmaris#Yolcu Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 10:49

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın, ormana da sıçradı. Yolcular tahliye edilirken, araç ile ormandaki yangın 1 saatte söndürüldü.

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İstanbul'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine giden Birol Çiçek'in (33) kullandığı 34 DCN 814 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından saat 06.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

Marmariste yolcu otobüsündeki yangın, ormana sıçradı

Sakar Geçidi'nde yangını fark eden Çiçek, otobüsü yol kenarına çekerek 37 yolcuyu indirdi. Alevler, yol kenarındaki ormana da sıçradı.

Marmariste yolcu otobüsündeki yangın, ormana sıçradı

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, alevleri 1 saatte söndürdü. Otobüs tamamen yanarken, 1 dönüm alan da zarar gördü. Yangının, motor turbo borusundan çıktığı belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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#Muğla#Marmaris#Yolcu Otobüsü

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