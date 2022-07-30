Marmaris'te yine orman yangını: Alevler villalara ve otele sıçradı

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Geçen yıl büyük bir orman yangınının yaşandığı, önceki gün çıkan orman yangının da kontrol altına alındığı Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’ten dün yine alevler yükseldi. Bu kez orman yangını yerleşim yerlerine çok yakın olan İçmeler Turunç mevkiinde çıktı ve kuvvetli esen rüzgâr yüzünden de hızla yayıldı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 8 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale etti.

VALİ: KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler yakında bulunan bir otele ve villaya sıçradı. O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşın, ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağlaması yürek sızlattı. CNN TÜRK’e konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangınla ilgili olarak, “Ekipler bölgeye müdahale etti. Yangın, Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli’ne ve bir villaya da sıçradı. Oteldekiler ve civarda bulunan villalardaki vatandaşlar tahliye edildi” dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da dün saat 17.30 itibarıyla alevlerin kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını açıkladı.

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3 ARAÇ YANDI

Yangın bölgesine 3 otomobilin yandığı, 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

BÜYÜK YANGININ YILDÖNÜMÜNDE... AĞAÇ DALI NEDEN OLMUŞ

Marmaris’te geçen yıl 29 Temmuz’da çıkan orman yangını 9 günde söndürülmüştü. Yangında 9 bin hektar alan zarar görmüştü. Marmaris Belediye Başkan Vekili Hasan Yaylalı ise yangının, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu’na bağlı uygulama otelinin arkasındaki bir ağacın dalının kırılarak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu çıktığının belirlendiğini söyledi.