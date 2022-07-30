Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Marmaris'te yine orman yangını: Alevler villalara ve otele sıçradı

#Yangın#Marmaris#Orman
Marmariste yine orman yangını: Alevler villalara ve otele sıçradı

Marmaris’in İçmeler Turunç mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine yayıldı. Alevlerin arasında kalan bir otel ve villalardaki vatandaşlar tahliye edildi.

Haberin Devamı

Geçen yıl büyük bir orman yangınının yaşandığı, önceki gün çıkan orman yangının da kontrol altına alındığı Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’ten dün yine alevler yükseldi. Bu kez orman yangını yerleşim yerlerine çok yakın olan İçmeler Turunç mevkiinde çıktı ve kuvvetli esen rüzgâr yüzünden de hızla yayıldı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 8 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale etti.

Marmariste yine orman yangını: Alevler villalara ve otele sıçradı

VALİ: KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler yakında bulunan bir otele ve villaya sıçradı. O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşın, ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağlaması yürek sızlattı. CNN TÜRK’e konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangınla ilgili olarak, “Ekipler bölgeye müdahale etti. Yangın, Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli’ne ve bir villaya da sıçradı. Oteldekiler ve civarda bulunan villalardaki vatandaşlar tahliye edildi” dedi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı da dün saat 17.30 itibarıyla alevlerin kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını açıkladı.

Haberin Devamı

Marmariste yine orman yangını: Alevler villalara ve otele sıçradı

3 ARAÇ YANDI

Yangın bölgesine 3 otomobilin yandığı, 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

BÜYÜK YANGININ YILDÖNÜMÜNDE... AĞAÇ DALI NEDEN OLMUŞ

Marmaris’te geçen yıl 29 Temmuz’da çıkan orman yangını 9 günde söndürülmüştü. Yangında 9 bin hektar alan zarar görmüştü. Marmaris Belediye Başkan Vekili Hasan Yaylalı ise yangının, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu’na bağlı uygulama otelinin arkasındaki bir ağacın dalının kırılarak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu çıktığının belirlendiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Marmaris#Orman

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda! 'Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...'

#İklim Değişikliği
Çini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda! 'Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...'

#İklim Değişikliği
Çini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç