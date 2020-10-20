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Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

Marmaris'te uyuşturucu satışı yapan garsona gözaltı

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Marmaris'te uyuşturucu satışı yapan garsona gözaltı
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polis, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan ve bir restoranda garson olduğu öğrenilen şüphelinin evindeki 250 gram uyuşturucu madde skunk ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 17 bin 310 liraya el konuldu.

Marmariste uyuşturucu satışı yapan garsona gözaltı
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yabancı turistlere uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği ve bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen 26 yaşındaki A.Ö.yü bir süre takibe aldı. Takibin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, dün gece, A.Ö.nün yaşadığı kiralık daireye operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada buzdolabı, çekyat, portmanto ve yastık içlerine gizlenmiş toplam 250 gram uyuşturucu madde skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 310 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

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