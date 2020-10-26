MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarmaris'te Türk kara sularına geri itilen 9 yabancı uyruklu kurtarıldı
GeriGündem Marmaris'te Türk kara sularına geri itilen 9 yabancı uyruklu kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 20:49 | Son Güncelleme:

Marmaris'te Türk kara sularına geri itilen 9 yabancı uyruklu kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaris'te Türk kara sularına geri itilen 9 yabancı uyruklu kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 9 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alarak, karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle