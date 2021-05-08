Marmaris'te turistler sahillere akın etti!

Marmaris ilçe merkezinde kısıtlamadan muaf turistler, tatil yaptıkları konaklama tesislerinde havuz başı ve plajın keyfini çıkardı. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 39, deniz suyu sıcaklığının 17 derece gösterdiği ilçe merkezinde, turistler çocuklarıyla birlikte sabah erken saatlerde kaldıkları konaklama tesislerinin plajına geldi. Kimileri çocuklarıyla otel havuzunda eğlenmeyi tercih ederken, kimi de plajda şezlonglarına uzanarak bronzlaşmayı tercih etti. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda yabancı turistler sessiz ortamda tatilin keyfini yaşadı.







Kadın arkadaşıyla 1 hafta tatile gelen Ukraynalı hemşire Yurdana Yeloria Kravcuk (28), "Marmaris çok güzel ve huzurlu bir yer. Koronavirüs aşımı yaptırdım öyle tatile çıktım. Deniz ve güneşin tadını çıkartıyoruz, mutluyuz" dedi. 5 yıldızlı bir otelin banket ve ziyafet müdürü Ümit Kızıl, "Otelimizde 30 oda dolu. Çoğunluğu yabancı turistler. Seyahat izni olan ve tam kapanma öncesi rezervasyon yaptıran Türk müşterimiz çok az. Tatil yapanlar mutlu ve keyifli tatil yapıyor" dedi.







Bugünden itibaren sıcaklıklarda artış yaşanacağını belirten Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise deniz suyu sıcaklığının 17 nem oranının da yüzde 56 civarında olacağını kaydetti.

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