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Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2020 - 15:17,Son Güncelleme:/

Marmaris'te tekneyle balığa çıkan 3 kişi kayıp

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Marmaris'te tekneyle balığa çıkan 3 kişi kayıp
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, fiber tekneyle balık avına çıkan ancak dönmeyen 3 kişi için sahil güvenlik ve jandarma tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Karacasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan İnce, dün saat 08.00 sıralarında oğlu Metin İnce ve arkadaşı Özkan Akıncı ile Gökova Körfezi'ne bakan Ayın Koyu'nda fiber tekne ile balık avlamak için denize açıldı. Ancak, 3 kişinin saat 23.00'e kadar dönmemesi üzerine yakınları kayıp, başvurusunda bulundu. İhbar üzerine sahil güvenliğe ait 2 bot, 1 uçak ve 1 mobil radar timi ve jandarmanın katılımıyla deniz ve karada arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak, henüz çalışmalardan bir sonuç alınamadı. 3 kişinin bulunması için çalışmaların geniş bir bölgede sürdüğü bildirildi.

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