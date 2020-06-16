Marmaris’te suç örgütüne şok operasyon!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde huzur ve güvenliğin artırılması için araştırmalar sonucu tefecilik yapan 2 farklı organize suç örgütü hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.

Delillendirme safhasının tamamlanmasıyla birlikte dosya savcısından alınan talimatla Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaris KOM Grup Amirliğince 2 ayrı suç örgütüne karşı 16.06.2020 günü sabahın erken saatlerinde eş zamanlı olarak Marmaris merkezli operasyon başlatıldı.

Havadan polis helikopteri ve drone destekli, Özel Harekat ile Çevik Kuvvet unsurlarının da takviye olarak katıldığı operasyonda toplam 250 emniyet personeli görev aldı.

Haklarında ilgili mahkeme tarafından gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin de (UMAK) katıldığı aramalar sonucunda, çok sayıda kesici delici alet (kılıç, pala, çelik çubuk vb), 3. şahıslara ait senet, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde narkotik maddeler ele geçirildi.

Turizm sezonu boyunca Marmaris’te huzur ve güvenliğin arttırılması için yapılan operasyonda şüphelilerden tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alına şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.