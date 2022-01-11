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Marmaris'te sokak ortasında iğrenç olayda yeni gelişme

#Muğla#Marmaris#Taciz
Marmariste sokak ortasında iğrenç olayda yeni gelişme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında kız öğrencilere bakarak kendini tatmin ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Aydın Koç, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Olay, 4 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Marmaris ilçesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda meydana geldi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Göksu Ö. ve Bahar Ö., yürüyüşe çıktı. Göksu Ö., 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda diğer arkadaşlarını bekledikleri sırada, bankta oturan bir erkeğin oldukları yöne doğru bakıp, kendini tatmin ettiğini fark etti. Bir yandan cep telefonu kamerasıyla taciz şüphelisini kaydeden Göksu Ö., 'Devam et, biraz daha devam etsene' diyerek tepki gösterdi. Telefonla kaydedildiğini fark eden şüpheli, hızlıca meydandan uzaklaştı. Göksu Ö. ve Bahar Ö. cep telefon görüntülerini polise teslim ederek şikayetçi oldu.

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Şikayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameralarından kimliğini tespit ettiği su tesisatçısı Aydın Koç’u gözaltına aldı.

Marmariste sokak ortasında iğrenç olayda yeni gelişme

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

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Marmaris Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde yapılan kontrollerinde Aydın Koç'un akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi. İfadesinde sarhoş olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia eden Koç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki işlemlerinin ardından 'cinsel taciz' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Koç, hakkında ev hapsi kararı alındı ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Öte yandan Koç'un aynı suçtan 2 kaydı daha olduğu ortaya çıktı.

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SAVCI İTİRAZ EDİNCE TUTUKLANDI

Savcı, Koç'un serbest bırakılmasına itiraz etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aydın Koç, bugün tekrar gözaltına alınıp, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Koç, bu defa 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

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