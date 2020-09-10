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Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Marmaris'te sıcak ve yüksek nem; plaj ile havuz başları doldu

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Marmaris'te sıcak ve yüksek nem; plaj ile havuz başları doldu
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birleşen bunaltıcı sıcakların etkisinden kurtulmak isteyenler, plaj ve otel havuz başlarına akın etti.

Marmaris ilçe merkezinde saat 10.00'dan itibaren etkisini gösteren sıcaklar yüksek nemle birleşince bunaltı. Termometrelerin 44, nemin yüzde 68 ve deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu ilçe merkezinde havadan bunalanlar plaj ve otel havuzlarını doldurdu. Ücretli bir plajın sorumlusu Süleyman Düzen (24), "Turistler deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Memnun ve huzurlular" dedi. Kentte tatil yapan İngiliz çift Elizabeth (62) ve Gergoe Ploydin (62), "10 gün Marmaris tatiline geldik. Marmaris huzurlu ve güvenli" diye konuştu. Türk kökenli İsveç vatandaşı Selin Tunç, "Marmaris bu sene daha güzel. İsveç'ten dostlarımı da getirdim. Huzurlu ve güvenli tatil yapıyoruz" dedi.

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