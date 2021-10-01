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Marmaris'te 'Sezon 3' operasyonu... Çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar! Tanınmamak için başına poşet geçirmiş

#Muğla#Fuhuş Operasyonu#Marmaris

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Sezon 3' operasyonu düzenlendi. Oerasyonda yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhuşa zorladıkları belirlenen çetenin 9 üyesi gözaltına alındı. Kadınların çıplak fotoğraflarını çektikleri, ayrılmaları halinde ailelerine göndermekle tehdit ettikleri ileri sürülen şüphelilerden birinin adliyeye sevkedilirken tanınmamak için başına poşet geçirmesi dikkat çekti.

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Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 3 ay önce başlatılan çalışmada Marmaris'te fuhuş yaptıran bir çetenin varlığı tespit edildi. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş bulma vaadiyle buldukları kadınları Marmaris'e getirdiklerini belirledi.

Ev, apart ve otellere yerleştirilen kadınların burada çete yöneticileri tarafından 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diye ikna edilerek fuhuşa zorlandıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin ayrılmak isteyenlere bu fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

Marmariste Sezon 3 operasyonu... Çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar Tanınmamak için başına poşet geçirmiş

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerekli delillerin toplanmasının ardından 29 Eylül sabahı harekete geçti. 'Sezon 3' adı verilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 85 polisin katıldığı operasyonda 26 adreste arama yapıldı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 140 mermi, 7 bin dolar, 11 bin lira, uyuşturucu madde, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişi, polisteki işlemlerinin ardından bugün Marmaris Adliyesi'ne sevk edilirken,18 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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#Muğla#Fuhuş Operasyonu#Marmaris