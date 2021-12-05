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Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı: 'Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık'

#Marmaris#Muğla#Sel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, selin zararı gün aydınlanınca ortaya çıktı. İçmeler Mahallesi'nde 20 ev, 1 sağlık ocağı ve 1 PTT şubesi, Orhaniye Mahallesi'nde 3 evi su bastı. İçmeler'de sel sularının sürüklediği park halindeki 1 ambulansın da aralarında bulunduğu toplam 14 araçta maddi hasar meydana geldi. Palmiye ağaçları devrildi, enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle elektrikler kesildi. Yazın yanan ormanlık alanlardan gelen çamurlu sular nedeniyle 5 sokaktaki yollarda da hasar meydana geldi. Derelerin taşıdığı sel suları nedeniyle deniz kahverengiye döndü. Zemin katındaki evine su basan Demir Çoban, "Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Evim ve bahçemi su bastı. Park halindeki aracım zarar gördü. Çok büyük bir felaket atlattık" dedi.

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Marmaris'de dün aralıklı devam eden sağanak saat 22.30 sıralarında şiddetini artırdı. Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'nde yaz ayında yanan ormanlık alanlardan inen çamurlu sular dereleri taşırdı. Cadde ve sokaklar dereye döndü. Yağmur nedeniyle tepelerdeki, gevşeyen toprak ve kaya parçaları ve yanan alanlardaki kesim yapılan bölgelerdeki tomruk ve dal parçaları Marmaris-İçmeler kara yoluna dökülerek, trafiğin kapanmasına neden oldu.

Kayabal ve Gölbaşı Caddesi'nde derelerin taşmasıyla zemin katlardaki evleri su bastı. Park halindeki çok sayıda araç sel sularına kapılıp suyla doldu. Palmiye ağaçları devrildi, enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle elektrikler kesildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken yolda kalan araçları kurtardı. Marmaris Belediyesi temizlik ile zabıta ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri yağmur altında çalışma başlattı. İş makineleri karayolunu kaplayan çamurları temizledi. Kara yoluna düşen tomruklar kaldırıldı.

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GÜN AĞARDI, ZARAR ORTAYA ÇIKTI

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Gece boyunca belediye temizlik ve zabıta ekipleri iş makineleri ile temizlik çalışması yaptı. Günün ağarmasıyla bilirlikte selin bilançosu da ortaya çıktı. Yazın yanan yüksek tepelerden gelen çamurlu yağmur suyu İçmeler Mahallesi'nin 5 sokağında hasara yol açtı.

İlk belirlemelere göre İçmeler Mahallesi'ndeki Sağlık Ocağı, PTT Şubesi ve 20 evi su bastı. Park halinde bulunan 1'i ambulans olmak üzere 14 araçta hasar meydana geldi. Dağlardan akan çamurlu su, dereler aracılığıyla denize aktı. Çamurlu su nedeniyle İçmeler Mahallesi'nin mavi bayraklı sahili kahverengiye döndü. Marmaris'e 35 kilometre mesafedeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde de dağlardan gelen yağmur suları nedeniyle 3 evi su bastı.

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'ÇOK BÜYÜK FELAKET ATLATTIK'

Zemin katındaki evine su basan Demir Çoban (59), "Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Evim ve bahçemi su bastı. Park halindeki aracım zarar gördü. Çok büyük bir felaket atlattık" dedi.

Otomobilini ve kiracısının oturduğu evini su basan Salih Demirbaş (49) ise, " Yanan alanlardaki tepelerden su öyle bir geldi ki tüm sokak belime kadar doldu. Çok büyük olay idi. Allah'tan yağmur dindi de daha büyük felaket yaşamadık. Sokaklar çamurla kaplandı" dedi.

Bir başka sel mağduru Ahmet Subaşı (61) da "Saat 23.00 sıralarında yağmur çok yağdı. Sokağımız resmen nehre döndü. Biraz daha yağmur yağsaydı daha büyük felaket yaşardık" dedi.

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3 evde su baskını yaşanan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç, "Şu an büyük bir sıkıntı yok. Ekipler kapanan yollarımızı açtı. Sadece 3 evde su baskını var. Büyük bir felaketi ucuz atlattık" dedi.

Marmariste selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı: Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık

24 SAATTE 155 KİLOGRAM DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'e son 24 saat içinde metrekareye toplam 155 kilogram yağmurun düştüğünü bildirdi. Yağmurun en yoğun olduğu 22.30 - 19.15 saatleri arasında ise metrekareye 102 kilogram yağmur düştüğü kaydedildi.

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Marmariste selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı: Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık

 

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#Marmaris#Muğla#Sel

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