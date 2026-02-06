Marmaris'te sel felaketi! Otomobiliyle dereden geçerken sele kapılarak hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Osmaniye Mahallesi'ndeki Osmaniye Deresi'nde otomobil olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsünün sel sularına kapılmış olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya koordinesinde yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu, saat 03.00 sıralarında, aracının olduğu noktadan yaklaşık 100 metre ileride sürücü Zekeriya Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Marmaris Belediyesi'nde temizlik işleri personeli olarak çalışan ve eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Şahin'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı, yağmur suyu aktarma borusunun altından çıkarıldı.

Şahin'in cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Zekeriya Şahin'in, Osmaniye Mahallesi'nden Turunç Mahallesi'ne giderken olayın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞI UYARMIŞ

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi’nin muhtarı Mehmet Yücel, DHA’ya yaptığı açıklamada, "Dün akşam saat 18.30 gibi yağmur başladı. Saat 22.00'ye doğru ise şiddetini çok kötü artırdı ve heyelan ile sele sebep oldu. O sırada ben de köyün içindeydim, geziyordum. Bu esnada araçlarımızdan biri sele kapıldı. Maalesef bir de can kaybımız var. Duyduğumuza göre iki arkadaş misafirlikten çıkıyor. 'Buraya girmeyelim, buradan araba geçmez' denmesine rağmen, sürücü 'Ben geçerim' diyerek tek başına sele giriyor. Şu anda konuşulanlar ve bizim duyduklarımız bu yönde" dedi.